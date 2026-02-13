Un chofer de un camión perdió el control la mañana de este viernes y chocó contra una vivienda ubicada en la calle Fray Luis Oregui, en la provincia El Seibo, generando momentos de tensión entre los residentes del lugar.

De acuerdo con informaciones preliminares, el conductor habría perdido el dominio del vehículo por causas que hasta el momento no han sido establecidas por las autoridades.

El hecho quedó captado en cámaras de seguridad, muestra que el camión terminó impactando parte de la estructura de la vivienda, provocando daños visibles en el inmueble.

Sin heridos

Tras el accidente, no se reportaron personas lesionadas, lo que fue considerado como un hecho afortunado por los moradores del sector, quienes manifestaron el susto vivido al momento del impacto. Hasta ahora, la identidad del conductor no ha sido revelada.

Como consecuencia del choque, una motocicleta que se encontraba estacionada en las proximidades quedó completamente destruida, mientras que la vivienda sufrió afectaciones en su infraestructura.

Al lugar se presentaron curiosos y comunitarios, mientras se espera que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.