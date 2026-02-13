Detienen a 19 haitianos indocumentados en Montecristi durante operativo

Retiran a los 19 haitianos indocumentados de la camioneta donde eran transportados durante el operativo en Guayubín, Montecristi. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades apresaron a 19 haitianos indocumentados que eran transportados en un vehículo conducido por un presunto traficante de personas.

El grupo fue interceptado por una patrulla del Ejército de República Dominicana (ERD) destacada en el Puesto de Chequeo Militar Mangá, ubicado en el municipio Guayubín, provincia Montecristi.

Según las autoridades, la camioneta de doble cabina, marca Ford, es propiedad de un hombre identificado como John Danys Ureña, residente en Pueblo Nuevo de Mao y señalado como presunto traficante de indocumentados.

Al inspeccionarlo, las autoridades encontraron en su interior a 18 hombres y una mujer, todos haitianos.

La camioneta era conducida por un hombre identificado como Jhonntan Espinal Núñez, quien huyó al ver a las autoridades y actualmente está siendo buscado.

Coordinación con la DGM

Mediante una nota de prensa, las autoridades indicaron que la operación se realizó tras recibir información sobre un vehículo que transportaba extranjeros indocumentados.

Tanto el vehículo como los extranjeros detenidos se encuentran bajo custodia en el Puesto de Chequeo Militar Mangá y serán trasladados a la 15ta. Compañía en la Fortaleza San Fernando para los fines legales correspondientes, en coordinación con la Dirección General de Migración (DGM) y las autoridades competentes.