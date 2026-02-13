VIDEO | "Duele ver a mi madre llorando todos los días": Familia de menor asesinado en Katanga pide justicia
La familia denuncia que hasta ahora solo un menor de 16 años ha sido presentado ante la justicia
"Me duele ver a mi madre llorando todos los días por la muerte de mi hermano", dijo compungida este viernes Nisaury Medina, la hermana de Nauriel Misael Medina, un adolescente de 14 años asesinado en Katanga, Los Mina, Santo Domingo Este.
La familia denuncia que hasta ahora solo un menor de 16 años ha sido presentado ante la justicia, mientras otros implicados, incluyendo un adulto que fue apresado identificado como Jason, presunto militar haitiano, no lo presentan en la audiencia.
"Cada vez que vamos a la fiscalía nos reenvían para otro día. Presentan solo al menor, pero ¿dónde está Jason? Nadie sabe dónde está", cuestionó la joven, quien asegura que fueron cinco personas involucradas en el crimen, pero que la justicia solo ha identificado a uno de los responsables.
- La joven anunció que no detendrá su reclamo de justicia, a pesar de sentir temor por posibles represalias.
Muerte de menor atribuida a haitianos desata tensión y reclamos en Katanga
Sobre la muerte de Nauriel
Según testimonios recogidos en el lugar, el menor fue golpeado brutalmente la noche del miércoles 4 de febrero y atacado con machetes por varios muchachos y un adulto, sufriendo múltiples heridas que le provocaron la muerte y una severa desfiguración facial, incluida la pérdida de un ojo.
"Esto nos ha consternado. Un niño que no salía a ninguna parte y precisamente ese día lo llaman y después aparece muerto. Eso nos ha dejado rotos; era un niño que iba de su escuela a su casa y a un trabajito limpiando carros", expresó una vecina entre lágrimas.