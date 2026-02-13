Las autoridades continúan realizando un peritaje para determinar la causa de los dos incendios registrados ayer jueves: uno en una plaza ubicada en la avenida Charles de Gaulle, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, y otro en una fábrica de envases y productos plásticos en el municipio Haina, provincia San Cristóbal.

El incendio en Villa Mella afectó a la tienda L&R Comercial, dedicada a la venta de muebles, electrodomésticos y artículos para el hogar, que reportó la pérdida total de sus instalaciones e inventario.

La sucursal de Payless ShoeSource, ubicada en la misma plaza, también resultó completamente destruida. Por el contrario, la oficina del Banco Ademi quedó intacta, registrando únicamente ingreso de humo hacia sus instalaciones.

Sobre el origen del fuego, el intendente de los Bomberos de Santo Domingo Norte, Aneudis Rodríguez, informó a Diario Libre que aún no disponen de un informe preliminar, ya que los equipos técnicos continúan realizando las experticias en la plaza.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/whatsapp-image-2026-02-13-at-10105-pm-88f80c23.jpeg Vista general de la plaza en Villa Mella, Santo Domingo Norte, tras el incendio que destruyó L&R Comercial y Payless ShoeSource. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/whatsapp-image-2026-02-13-at-10110-pm-71781b85.jpeg L&R Comercial quedó totalmente calcinada tras el incendio en Villa Mella. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) ‹ >

A través de sus redes sociales, L&R Comercial explicó que no se registraron personas afectadas, ya que todos los colaboradores, clientes y personas fueron evacuados a tiempo.

Afirmaron que en este momento colaboraron con las autoridades correspondientes para evaluar los daños y activar sus protocolos internos, mientras trabajan para asegurar la continuidad de sus operaciones y brindar servicios a través de sus demás sucursales.

En las labores de extinción participaron 120 bomberos, incluyendo personal del Gran Santo Domingo, así como apoyo de la Defensa Civil, la Policía Nacional, el Sistema de Atención a Emergencias 911 y su unidad de drones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/120226-incendio-lr-comercial-vm--estarlin-rosa10-c3ce7a68.jpg Bomberos combaten el incendio que afectó las tiendas L&R Comercial y Payless ShoeSource en la plaza de Villa Mella, Santo Domingo Norte. (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO)

Dos incendios en un mismo día

El incendio de L&R Comercial fue el segundo de gran magnitud registrado ayer jueves. El primero se produjo en horas de la madrugada, afectando las instalaciones de Katae Group, dedicada a la fabricación de envases y productos plásticos, en Haina.

Según el reporte de los bomberos, hacia la 1:00 de la tarde el siniestro en Haina ya estaba controlado en un 95 % y la humareda bajo control.

Posteriormente, a las 5:50 de la tarde, fue reportado el incendio en la tienda de Villa Mella, momento en que las unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional se sumaron a los demás equipos para sofocar las llamas y garantizar la seguridad del área.

Por ambos hechos, no se reportaron pérdidas humanas ni lesionados. Los empleados y personas presentes fueron evacuados a tiempo.