Nazario Mercedes: el recuerdo de un "monstruo" que aún persiste en Hato Viejo

Terreno donde se levantaba la vivienda en la que Rosa María Peralta fue atacada por Nazario Mercedes en 2014, en Hato Viejo, Maimón, provincia Monseñor Nouel. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

El recuerdo de lo ocurrido en 2014 todavía estremece a los residentes de esta comunidad rural. A casi 12 años del brutal ataque contra Rosa María Peralta, familiares y vecinos aseguran que la figura de Nazario Mercedes sigue siendo sinónimo de terror en el sector Hato Viejo, del municipio Maimón, provincia Monseñor Nouel, incluso tras su reciente condena a 30 años de prisión por otro crimen.

Un equipo de Diario Libre se trasladó a Hato Viejo para recoger testimonios.

La vivienda donde ocurrió el hecho ya no existe. Sin embargo, el entorno conserva la memoria de aquella madrugada en la que Rosa María fue atacada con un martillo y múltiples puñaladas, dejada por muerta y posteriormente rescatada por terceros.

La mujer sobrevivió. Tiempo después se mudó de la comunidad y actualmente reside en la provincia La Altagracia, según contaron familiares.

"Tenían que haberle cantado más años"

Rosany Paniagua, prima de la sobreviviente, considera que la condena impuesta recientemente resulta insuficiente.

"Tenían que haberle cantado más años. Aunque ella se salvó, él mató a más jóvenes. Fueron muchas puñaladas, como 40 o más. Ella siguió su vida porque se salvó gracias a Dios", expresó.

Indicó que la relación entre la víctima y el agresor era reservada. "Él la conoció y la encariñó como él sabía hacer. No sé si fue que ella no quería seguir con él y por eso le hizo eso", afirmó.

Una comunidad que no volvió a dormir igual

Francisca Reynoso, tía de Rosa María, recordó que nadie en la familia sabía del vínculo con el agresor.

"Eso era un secreto. Aquí nadie sabía que ella andaba con ese hombre", sostuvo.

Relató que la escena fue impactante. "Era ella que ni se conocía de las puñaladas que ese hombre le había dado. Hasta martillazos le metió. Aquí todo el mundo se puso malo. Tuvieron que poner un vigilante por más de un mes porque nadie dormía", narró.

Reynoso entiende que la pena fue insuficiente frente a la magnitud de los hechos. "Eso fue poco. Ese hombre hizo demasiado", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/14/whatsapp-image-2026-02-14-at-11743-pm-c72cdd8b.jpeg Francisca Reynoso, tía de Rosa María, recuerda el impacto del hecho en la comunidad. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

"Es un monstruo"

Andrés Tejeda, propietario de la vivienda donde residía alquilado el agresor, señaló que Mercedes llegó a la comunidad recomendado por otro residente.

"Ese es un monstruo. Llegó haciéndose el tranquilo. Yo no estaba aquí cuando pasó, pero la dejó por muerta", declaró.

Aseguró que el hecho marcó un antes y un después en Hato Viejo. "Aquí nadie quedó igual después de eso", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/14/whatsapp-image-2026-02-14-at-11743-pm-1-a4ffaca9.jpeg Andrés Tejeda, propietario de la vivienda donde residía alquilado el agresor. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ)

Condena en San José de Ocoa

El Ministerio Público informó que un tribunal de la provincia San José de Ocoa condenó a Nazario Mercedes a 30 años de prisión por la muerte de Darmelin de los Santos Ramírez, ocurrida el 19 de marzo de 2022 en el municipio Rancho Arriba.

De acuerdo con la acusación, además de provocarle la muerte, el procesado abusó sexualmente de la víctima, configurándose violencia de género.

Posteriormente huyó y fue arrestado en el municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

Aunque la sentencia corresponde a otro caso, en Hato Viejo el nombre de Nazario Mercedes sigue ligado al recuerdo de una madrugada violenta que, según sus residentes, aún persiste en la memoria colectiva de la comunidad.