×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El Alfa accidente siniestro santo domingo
El Alfa accidente siniestro santo domingo

El Ferrari de El Alfa queda destruido tras colisión en la avenida Tiradentes

El siniestro ocurrió la madrugada de este domingo

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook
Expandir imagen
El Ferrari de El Alfa queda destruido tras colisión en la avenida Tiradentes
Condicones en que quedó el Ferrari de El Alfa, al impactar con un poste del tendido eléctrico esta madrugada. (FUENTE EXTERNA)

El cantante urbano conocido como "El Alfa" se accidentó la madrugada de este domingo en su carro Ferrari negro, en la avenida Tiradentes casi esquina Roberto Pastoriza, sin que resultara lesionado ni su acompañante, informó la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre(Digesett).

De acuerdo con la entidad a las 2:30 de la madrugada del domingo se registró una colisión con un poste del tendido eléctrico.

  • El vehículo quedó parcialmente destruido debido a la velocidad del choque, pero a pesar de eso tanto el Alfa como la persona que le acompañaba resultaron ileso.

¿Exceso de velocidad?

El siniestro se produjo alegadamente por perdida del control del vehículo. No se especifica si el conductor era el Alfa o la persona que le acompañaba.

RELACIONADAS
Te puede interesar

El impacto del vehículo contra el poste afectó el sistema de cableado eléctrico y de data del lugar. Inmediatamente se produjo el accidente una grúa se llevó el vehículo del lugar, mientras aún quedan en el lugar residuos del vehículo, de los cables y del poste de concreto.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 