El Ferrari de El Alfa queda destruido tras colisión en la avenida Tiradentes

Condicones en que quedó el Ferrari de El Alfa, al impactar con un poste del tendido eléctrico esta madrugada. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante urbano conocido como "El Alfa" se accidentó la madrugada de este domingo en su carro Ferrari negro, en la avenida Tiradentes casi esquina Roberto Pastoriza, sin que resultara lesionado ni su acompañante, informó la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre(Digesett).

De acuerdo con la entidad a las 2:30 de la madrugada del domingo se registró una colisión con un poste del tendido eléctrico.

El vehículo quedó parcialmente destruido debido a la velocidad del choque, pero a pesar de eso tanto el Alfa como la persona que le acompañaba resultaron ileso.

¿Exceso de velocidad?

El siniestro se produjo alegadamente por perdida del control del vehículo. No se especifica si el conductor era el Alfa o la persona que le acompañaba.

Te puede interesar

El impacto del vehículo contra el poste afectó el sistema de cableado eléctrico y de data del lugar. Inmediatamente se produjo el accidente una grúa se llevó el vehículo del lugar, mientras aún quedan en el lugar residuos del vehículo, de los cables y del poste de concreto.