El clamor de la madre de Brianna Genao: "Por favor, no olviden a mi niña"

La menor de tres años fue reportada como desaparecida desde diciembre del año pasado ( ARCHIVO )

La madre de Brianna Genao, la niña de tres años reportada como desaparecida el pasado 31 de diciembre de 2025 en la comunidad Barrero, del municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, volvió a alzar su voz este lunes a través de redes sociales, donde pidió a la población no olvidar el caso de su hija.

En una publicación difundida este lunes, Yessica González expresó la angustia que vive la familia ante la falta de respuestas sobre el paradero de la niña.

"Dios mío, ya no sabemos qué hacer para que nuestra pequeña no quede en el olvido. Por favor, no olviden que mi niña sigue desaparecida y está sin el calor de su madre", dijo.

"Tal vez muchas personas creen que como familia nos hemos olvidado, pero no es así: todos los días la sufrimos y la lloramos, pidiéndole a Dios que nos la devuelva. Por favor, no olviden a mi princesa", escribió González.

Falta de avances

Adicionalmente, la mujer había publicado el fin de semana otro mensaje dirigido a su hija, reiterando sus oraciones por su regreso.

"Todos los días le pido a Dios por ti, que te abra los caminos y te traiga de vuelta con nosotros. Mi niña, le pido a Dios que te cuide siempre. Mamá te ama y te espera", manifestó la progenitora de la menor.

El pasado 5 de febrero, la madre denunció la falta de avances en la investigación y el olvido del caso por parte de las autoridades y la sociedad, al afirmar que no han recibido información sobre el paradero de la menor y exigir que se mantenga activa la búsqueda y se refuercen las pesquisas.