Cargamento de más de dos toneladas de cocaína en Baní entra en los mayores alijos incautados en RD

En una operación conjunta de gran escala, las autoridades dominicanas incautaron la madrugada del pasado domingo más de dos toneladas de presunta cocaína frente a las costas de Baní, provincia Peravia. Este decomiso no solo representa uno de los golpes más contundentes del año 2026, sino que, por su volumen, se introduce directamente entre los cargamentos más grandes interceptados en la historia reciente del país.

Detalles de la operación y el alijo

El cargamento, consistente en 2,049 paquetes distribuidos en 69 pacas, fue hallado dentro de una lancha rápida tipo "Go Fast" de unos 30 pies de eslora. La embarcación, que estaba equipada con dos motores de 150 caballos de fuerza y carecía de nombre o matrícula, fue interceptada tras una persecución ininterrumpida de más de 15 horas. Según informes preliminares, la nave habría salido desde Sudamérica.

En el operativo participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y el Ministerio Público, contando además con el apoyo estratégico del Comando Sur de los Estados Unidos.

Entrada en el "Top" histórico

Con este nuevo decomiso de más de 2 toneladas, la operación de Baní se posiciona como el cuarto mayor cargamento de la historia del narcotráfico en el país, desplazando a incautaciones previas de gran relevancia.

Posición Fecha Precisa Lugar / Caso Cantidad y Detalle 1 Año 2024 Puerto Caucedo, Boca Chica 9,588 kg (9.5 t) - Récord absoluto de la DNCD [6, 8]. 2 Año 2006 Puerto Caucedo 2,582 kg (2.5 t) - Segundo mayor hallazgo histórico [6, 8]. 3 Marzo 2023 Puerto Caucedo 2,271 kg (2.2 t) - Camuflados en contenedor de guineos hacia Holanda [6, 8]. 4 15 de febrero 2026 Costa de Baní, Peravia 2,049 paquetes (Más de 2 t) - Interceptados en lancha "Go Fast" tras 15 horas [2, 3]. 5 Enero 2013 Playa Mía, Ocoa 1,860 kg (1.8 t) - Importante operativo en la zona sur [8, 9]. 6 Febrero 2017 Bahía de Ocoa 1,841 kg (1.8 t) - Decomiso mediante operación marítima [8, 9]. 7 Sin fecha (s/f) Puerto de Haina 1,782 kg (1.7 t) - Mayor alijo registrado en esta terminal [8, 9]. 8 Abril 2021 Costa de Baní 1,613 kg (1.6 t) - Refuerza a Baní como punto crítico [8, 9]. 9 29 de noviembre 2025 Baní, Peravia 1,559 kg (1,497 paquetes) - Persecución de 12 horas al sur de Punta Salinas [10, 11]. 10 Junio 2025 San Pedro de Macorís 1,420 paquetes (1.4 t) - Ampliado tras hallazgo de 60 paquetes extra [8].

Mayores decomisos

El mayor decomiso hasta la fecha ocurrió en 2024, cuando se confiscaron 9,588 kilos de cocaína (9.5 toneladas) en el Puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica. Este caso representa el récord absoluto en la historia de la DNCD.

En el año 2006, en el mismo puerto, las autoridades encontraron 2,582 kilos (2.5 toneladas), lo que posiciona ese hallazgo como el segundo más grande registrado en el país. Años después, en marzo de 2023, se interceptaron 2,271 kilos (2.2 toneladas) en un contenedor con guineos destinado a Holanda, igualmente en Caucedo.

Otro importante decomiso ocurrió en enero de 2013, cuando se confiscaron 1,860 kilos (1.8 toneladas) en Playa Mía, provincia San Jose de Ocoa. Le sigue el decomiso de 1,841 kilos (también 1.8 toneladas) en febrero de 2017, en la Bahía de Ocoa, en una operación marítima.

Sin fecha específica disponible, se reportó la interceptación de 1,782 kilos (1.7 toneladas) en el Puerto de Haina, constituyendo el mayor alijo jamás decomisado en esa terminal. Mientras que en abril de 2021, se incautaron 1,613 kilos (1.6 toneladas) en la costa de Baní, otro punto crítico para el tráfico por mar.

En diciembre de 2004, uno de los casos más sonados fue el de 1,387 kilos (1.3 toneladas), relacionados con el convicto Quirino Ernesto Paulino Castillo, militar y narcotraficante extraditado a los Estados Unidos.

En los años más recientes, en enero de 2022, se decomisaron 1,200 kilos (1.2 toneladas) en el Puerto Multimodal Caucedo, y en diciembre de 2020, otros 1,186 kilos (1.1 toneladas) también en esa terminal.

En octubre de 2021, las autoridades interceptaron 1,015 kilos (1.0 toneladas) de droga en el Puerto Multimodal Caucedo, reafirmando el papel protagónico de este punto como epicentro del trasiego internacional de estupefacientes.

Decomisos desde 2020

El actual caso de Baní, que figura con 1.5 toneladas como uno de los mayores decomisos del año, se suma al creciente patrón de grandes operaciones antinarcóticos realizadas en los últimos años.

Este marca el sexto decomiso mayor de más de una tonelada realizado entre 2020 y 2025. Un comportamiento refleja no solo un aumento en el volumen de droga que transita por territorio dominicano, sino también una mayor capacidad de interdicción por parte de las autoridades, especialmente en puntos críticos del tráfico marítimo, como las costas del sur y los principales puertos.