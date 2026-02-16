Niña de 11 años muere ahogada en Higüey

Una niña de 11 años murió la tarde del domingo mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud del municipio de Higüey, provincia La Altagracia, donde fue llevada luego de ser sacada de una piscina mientras se bañaba y comenzó a ahogarse.

La víctima fue identificada con las iniciales E. Y. B., de nacionalidad haitiana, residente en la calle Las Carreras, del sector Los Buenos Aires, en Higüey.

El diagnóstico de la médico legista Ruth Esther Almanzar indica que la causa de muerte fue asfixia por inmersión, según certifica el acta de levantamiento del cadáver, número 103249, cita el reporte policial.

Agentes adscritos a la División de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) se trasladaron al centro médico de Higüey, donde estaba el cuerpo de la menor. Posteriormente, las autoridades procedieron a examinar el cadáver en la morgue del establecimiento de salud.

Según las informaciones preliminares, la menor asistió a un cumpleaños celebrado en una villa.

Cómo sucedió el hecho

Mientras se bañaba en la piscina junto a una amiga, los presentes se percataron de que estaba en proceso de ahogamiento, por lo que de inmediato la sacaron del agua y le brindaron los primeros auxilios.

Posteriormente, fue trasladada de urgencia a una clínica, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

En el lugar del hecho, las autoridades realizaron la fijación de la escena mediante fotografías y el levantamiento de necrodactilares.

El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los estudios correspondientes.