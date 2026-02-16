Ocupan más de dos toneladas de presunta cocaína en costas de Baní

El vocero de la DNCD, Carlos Devers (centro), ofrece detalles del decomiso de más de dos toneladas de drogas acompañado de representantes de las fuerzas actuantes. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Más de dos toneladas de presunta cocaína fueron incautadas por las autoridades dominicanas con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos la madrugada del domingo durante una operación marítima y aérea desplegada frente a las costas de Baní, provincia Peravia.

El decomiso, considerado como "uno de los más significativos en lo que va de año", incluyó 2,049 paquetes distribuidos en 69 pacas, ocupados dentro de una lancha rápida tipo "Go Fast" interceptada tras más de 15 horas de seguimiento ininterrumpido.

La embarcación, de unos 30 pies de eslora y equipada con dos motores fuera de borda de 150 caballos de fuerza cada uno, fue interceptada a varias millas náuticas al sur de Baní.

La nave no tenía nombre ni matrícula y, de acuerdo con los informes preliminares, habría salido desde Sudamérica, una de las rutas empleadas por redes criminales para introducir grandes cargamentos de drogas al territorio dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/whatsapp-image-2026-02-16-at-111933-am-f19c1d64.jpeg Miembros de la DNCD custodian los paquetes de presunta cocaína ocupados en la embarcación interceptada al sur de Baní. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/whatsapp-image-2026-02-16-at-111944-am-6df6b417.jpeg Parte de los 2,049 paquetes de presunta cocaína incautados en la lancha rápida. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO ) ‹ >

En el operativo fueron arrestados los dominicanos Euri López, Jordan Lantigua Liriano, Melvin Rafael Ramírez Morales, Yhoel Alejandro Rodríguez Santana, Jhonatan de la Rosa y Alexander Martínez Guzmán, quienes serán sometidos a la justicia por presunta violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

Cooperación con Estados Unidos

El vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Carlos Devers, destacó que la cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos en materia de interdicción es "innegociable", al subrayar que el intercambio de inteligencia y el apoyo logístico han sido determinantes para asestar golpes contundentes a las redes del narcotráfico internacional.

La DNCD informó que en lo que va de 2026 se han confiscado más de 3.2 toneladas de distintas sustancias narcóticas, lo que, según la institució, evidencia el fortalecimiento de la capacidad operativa frente al crimen organizado transnacional.

Los paquetes ocupados fueron enviados bajo estricta cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se determinará el tipo y peso exacto del cargamento.

El operativo fue ejecutado por agentes de la DNCD, en coordinación con el Ministerio Público, y con la participación de la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), como parte de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de interdicción.