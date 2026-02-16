Adolescentes bajo custodia lanzan piedras e incendian colchones en el centro de La Vega

Tres de los adolescentes presos sufrieron heridas superficiales tras los disparos realizados por el personal para restablecer el orden en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Caipaclp) de La Vega. ( FUENTE EXTERNA )

Ocho adolescentes bajo custodia en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Caipaclp) de La Vega protagonizaron un incidente la tarde de ayer domingo.

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) explicó que el hecho ocurrió en uno de los módulos del centro, luego de que a un grupo de internos se le impidiera retirar la cena del comedor para llevarla a su pabellón, en cumplimiento del protocolo establecido.

Mediante una nota de prensa, la Dgspc, a través de la Dirección Nacional de Atención Integral de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Dianaia), precisó que el grupo comenzó a vociferar improperios y amenazas contra el personal de seguridad, manipuló los candados, lanzó piedras e incendió varios colchones, los cuales fueron utilizados para obstruir la puerta de acceso al módulo.

Heridos

Producto del incidente, un agente de Vigilancia Tratamiento Penitenciario (VTP) y el supervisor del centro, Israel Santana Alcántara, resultaron lesionados con objetos lanzados por los internos. Además, tres adolescentes sufrieron heridas superficiales por perdigones en los pies, tras los disparos realizados por el personal para restablecer el orden y evitar la propagación del incendio.

Los adolescentes que presentaron heridas leves, así como otros con afecciones respiratorias por inhalación de humo, fueron atendidos por el personal médico del centro.

La directora del centro, Raquel Brito, indicó que la situación fue controlada y que el centro retomó sus operaciones con normalidad, mientras se revisan los protocolos aplicados por el personal de custodia.

Durante el incidente se solicitó apoyo de tres miembros de la Unidad de Alto Riesgo (UTAR), un agente del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de El Pinito, La Vega, así como la presencia del director regional de la Policía Nacional, general Juan Pablo Ferreira Veras, y de la fiscal Mayreny Solís, procuradora de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega.