Hombre mata a machetazos a su expareja en La Altagracia

En Verón Punta Cana, un hombre es acusado de matar a su expareja a machetazos. ( ARCHIVO )

Un hombre ultimó a machetazos a su expareja la noche del lunes 16 de febrero en el sector Lotificación Verón, del distrito municipal Verón–Punta Cana, municipio Higüey, provincia La Altagracia.

La víctima fue identificada como Violette Jean Baptista, de 35 años, quien falleció a consecuencia de shock hemorrágico provocado por múltiples heridas de arma blanca, con mutilación de ambas manos.

De acuerdo con la certificación del médico legista actuante, presentaba amputación de la mano derecha y una herida punzopenetrante en el flanco derecho de la región abdominal.

Al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento del cadáver tras confirmar que la mujer no presentaba signos vitales.

De manera preliminar, las autoridades identificaron como presunto agresor a Bienvenido Tusen José, expareja de la víctima, portador de cédula dominicana.

Testimonios y acciones policiales

En la escena fueron colectadas como evidencias un teléfono celular, así como un machete de aproximadamente 19 pulgadas de largo, con cabo negro, que se presume habría sido utilizado para cometer el crimen.

Asimismo, fue detenida para fines de investigación una joven de nacionalidad haitiana, residente en el referido sector, quien manifestó de manera voluntaria que escuchó gritos provenientes del apartamento sin numeración, ubicado en el primer nivel del edificio.

Según su testimonio, observó salir del lugar al presunto agresor y, al preguntarle por la víctima, este le habría respondido que ella se había marchado. Posteriormente, la mujer ingresó al apartamento y encontró a la víctima tendida en el suelo, ensangrentada.