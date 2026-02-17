La Policía Nacional informó que se entregó de manera voluntaria Elías Castillo, apodado El Patrón, señalado como presunto autor de la muerte de la joven Reynalda Carrasco Antoine, de 22 años, hecho ocurrido en el municipio de San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

Se recuerda que la tarde del domingo fue encontrado el cuerpo sin vida de Carrasco Antoine en una cisterna en el sector de Capacito en Guerra.

La entrega de Elías Castillo fue realizada a través del director de Comunicaciones Estratégicas de la institución, coronel Diego Pesqueira, en la explanada frontal del Palacio de la Policía Nacional, con la mediación de una comisión de Derechos Humanos que sirvió como enlace para concretar.

Garantías legales y proceso judicial

Pesqueira garantizó el respeto pleno a los derechos fundamentales del detenido y el debido proceso de ley, conforme a lo establecido en la Constitución y las normativas vigentes.

Las autoridades informaron que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para el esclarecimiento total del caso.

El hecho

Según las investigaciones preliminares, existen mensajes de WhatsApp en los que el victimario habría amenazado a la víctima con quitarle la vida.

El caso se encuentra bajo la coordinación del Ministerio Público y las investigaciones continúan en desarrollo.