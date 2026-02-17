La Policía informa que ultimó "al reconocido delincuente Picachu" en enfrentamiento en La Guáyiga

Yunior Vargas Samboy, de 31 años, apodado “Picachu” y/o “El Pelu”, quien residía en el sector Cristo Rey, Distrito Nacional. ( FOTOS SUMINISTRADAS POR LA POLICÍA NACIONAL )

La Policía Nacional (PN) este martes ultimó a tiros a un hombre al que definió como un reconocido delincuente en el sector La Guáyiga, del municipio de Pedro Brand, provincia Santo Domingo. La entidad informó que era buscado por presuntos hechos delictivos cometidos en enero y febrero de este 2026.

Afirmó que Yunior Vargas Samboy, de 31 años, apodado “Picachu” y/o “El Pelú” enfrentó a tiros a una patrulla policial que realizaba un operativo preventivo.

Conforme a una nota de prensa el apodado “Picachu” y/o “El Pelú” residía en el sector Cristo Rey, Distrito Nacional.

La Policía indicó que el occiso era activamente buscado por múltiples hechos delictivos y de sangre.

Según el informe preliminar, el hecho ocurrió luego de que agentes fueran alertados sobre un vehículo con perfil sospechoso en la zona y al intentar detenerlo para fines de verificación, Vargas Samboy habría sacado una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros, serial CAC2638, realizando varios disparos contra la patrulla actuante.

“Ante la agresión, los agentes se vieron en la imperiosa necesidad de repeler el ataque, resultando herido el presunto delincuente, quien fue trasladado al Hospital Dr. Vinicio Calventi, donde falleció mientras recibía atenciones médicas”, precisó la nota.

La Policía informó que, durante el operativo, fue incautado un vehículo marca Daihatsu Mira, color gris, placa A956108, el cual era conducido por un ciudadano de 30 años, quien acompañaba al hoy occiso, junto a otro hombre de 33 años. Ambos individuos se encuentran detenidos y bajo investigación para los fines legales correspondientes.

Además, fue confiscada la pistola marca Glock, un chaleco antibalas serial No. 69989E/93UE5 y un pasamontañas que portaba "Picachu".

Historial delictivo

De acuerdo a la institución del orden, Vargas Samboy era buscado por su presunta participación en diversos hechos violentos.

Entre ellos, un enfrentamiento a tiros ocurrido el 15 de febrero de 2026, próximo a su residencia en La Goya, Cristo Rey, donde sostuvo una discusión armada con un individuo identificado como “Antoni (a) Pelú”, resultando un vehículo Kia K5 con múltiples impactos de bala.

La nota precisó que en fecha 27 de enero de 2026, un ciudadano presentó denuncia ante la Fiscalía, señalando que Yunior Vargas le habría realizado varios disparos el 1 de enero de 2026, hecho igualmente captado por cámaras de seguridad y aportado al Ministerio Público.

La Policía indicó que el caso se encuentra bajo investigación.