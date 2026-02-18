Tres detenidos por emboscar a conductores con piedras en la Autovía del Coral

Los detenidos por lanzar piedras para asaltar conductores en la Autovía del Coral fueron enviados a la justicia. ( FUENTE EXTERNA )

Tres hombres acusados de lanzar piedras a conductores en la Autovía del Coral, en la zona este, con el objetivo de asaltarlos fueron apresados por miembros de Inteligencia de la Comisión Militar y Policial (Comipol), adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en colaboración con agentes de la Policía Nacional.

Los detenidos, arrestados durante una intervención estratégica realizada la madrugada de este miércoles, fueron identificados como Julio Laureano Santana, Julio A. Aquino Solano y Yufreisi Martínez Sánchez.

Según una nota de prensa de Comipol, los tres son señalados como presuntos responsables de lanzar piedras y otros objetos contundentes contra vehículos que transitaban por la zona, una práctica delictiva utilizada para obligar a los conductores a detenerse y proceder a asaltarlos.

En redes sociales circulan videos en los que un conductor denuncia que, en ese tramo carretero, su vehículo fue impactado con objetos contundentes mientras transitaba por el lugar.

Te puede interesar Policía despliega operativo en Autovía del Este tras denuncia de lanzamiento de piedras a vehículos

Operativo en Villa Caoba

El operativo de Comipol se realizó aproximadamente a la 1:00 de la madrugada en el kilómetro cinco de esa autovía, específicamente en la localidad de Villa Caoba, provincia La Romana.

Al momento de su detención, los individuos fueron sometidos a una requisa, durante la cual se les ocuparon varias armas blancas que presuntamente utilizaban para cometer sus fechorías.

Tras el arresto, fueron trasladados bajo custodia al destacamento de la Policía Nacional en Villa Hermosa, desde donde serán remitidos al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

El despliegue del operativo se produjo luego de que circulara en redes sociales un video en el que se observa un vehículo marca Hyundai transitando por la referida vía cuando fue impactado por objetos, mientras el conductor continuaba su trayecto sin detenerse.

La Policía Nacional exhortó a las personas afectadas a formalizar la denuncia, en caso de que aún no lo hayan hecho, y aseguró que se están tomando las medidas correspondientes para prevenir este tipo de acciones que ponen en riesgo la seguridad vial.