Arrestan a médico acusado de violar a paciente en Las Guáranas; tenía tres denuncias previas

Momento en que las autoridades traslada al médico acusado de presunto abuso sexual. ( FUENTE EXTERNA )

La procuradora fiscal de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), Sandra Sierra Difó, informó este miércoles sobre el apresamiento de un médico general acusado de agredir sexualmente a una paciente en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte.

La funcionaria identificó al detenido como Wilber Polanco Sanz, quien labora en una policlínica de esa demarcación. Según explicó, el hecho ocurrió cuando el galeno atendía a una paciente a quien debía practicarle un chequeo médico.

De acuerdo con la denuncia, tras iniciar la intervención, el profesional de la salud habría abusado sexualmente de la joven.

La víctima salió del centro de salud y acudió de inmediato a presentar la denuncia ante la Policía.

De manera paralela, el médico se presentó en la fiscalía de Las Guáranas alegando que estaba siendo difamado por la paciente. Sin embargo, al tener conocimiento formal de la acusación, el Ministerio Público se comunicó con la Policía Nacional, que procedió al arresto del imputado en flagrante delito.

Denuncias por hechos similares

La magistrada reveló, además, que, al revisar los archivos institucionales, el Ministerio Público constató que el médico ya enfrentaba tres denuncias previas por hechos de naturaleza similar.

Sierra Difó aseguró que se profundizarán las investigaciones y que el acusado será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas, mientras el órgano persecutor continúa recabando pruebas para sustentar la acusación.