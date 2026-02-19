Conductor sufre quemaduras durante incendio de autobús en La Altagracia

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Verón-Punta Cana, mientras sofocaban el incendio de un autobús que ocurrió en la avenida Estados Unidos, en La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

Un chofer resultó con quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo luego de que el autobús que conducía se incendiara la mañana de este jueves, en la avenida Estados Unidos, próximo a la Cueva Taína, en el distrito de Verón Punta Cana, municipio Higüey, provincia La Altagracia.

De acuerdo con el informe emitido por el Cuerpo de Bomberos de Verón-Punta Cana, el incendio vehicular fue notificado a las 7:44 de la mañana a la central de despacho de emergencias, trasladándose de inmediato al lugar la unidad B-01 de la estación central.

La dotación llegó a la escena a las 7:49 de la mañana, donde, según explicó el cabo C.B. J. Camilo, comandante de la unidad actuante, se trataba de un autobús de la empresa Santana Servicios Turísticos que se encontraba envuelto en llamas. Los bomberos procedieron a sofocar el fuego en su totalidad.

Atenciones especializadas

El vehículo afectado es un autobús marca Toyota, color blanco, placa I109351. Las pérdidas fueron estimadas en aproximadamente un 90 %, quedando prácticamente destruido por el incendio.

La situación más crítica la sufrió el conductor, cuyos datos personales no pudieron ser obtenidos debido a que todos los documentos se incendiaron y, además, el hombre no podía hablar por la gravedad de las lesiones.

El chofer resultó con quemaduras de tercer grado en gran parte del cuerpo, por lo que fue asistido en el lugar por una unidad médica y trasladado para recibir atenciones especializadas.

Hasta el momento, las autoridades indicaron que las causas del incendio son desconocidas y se mantienen bajo investigación.

Nota del editor: Esta noticia ha sido modificada para aclarar que el autobús no pertenece a la empresa El Dorado Park, como previamente habían informado el cuerpo de bomberos del municipio.