Desconocidos irrumpen en residencia de Félix Bautista; despojan del arma al vigilante

El senador Félix Bautista confirmó que desconocidos penetraron la madrugada de este jueves a su residencia en la provincia San Juan, donde ataron al vigilante de seguridad y sustrajeron una bocina, según el reporte preliminar.

Durante una entrevista telefónica en el programa El Sol de la Mañana, el legislador explicó que recibió la información alrededor de las 6:00 de la mañana por parte del general De los Santos, encargado de la investigación en esa provincia.

"Me contó que el oficial que estaba en la casa se había presentado a la policía haciendo una denuncia de que le habían atado las manos, los pies... que lo habían amenazado con matarlo con una pistola, que llegaron a penetrar a la casa y él puso esa denuncia", expresó.

Eran cuatro individuos

De acuerdo con el relato del seguridad, cuatro individuos entraron cerca de las 3:00 de la madrugada, lo amenazaron con un arma de fuego, lo amordazaron y luego penetraron a la vivienda, donde revisaron gavetas y distintas áreas.

Te puede interesar Dejan amarrados a cuatro miembros de una familia durante atraco en Santiago

Bautista indicó que, según los videos y el testimonio del vigilante, este no fue agredido físicamente. Añadió que su representante en la zona, David Duval, le informó que lo único que sustrajeron fue una bocina.

"David dice que lo único que se llevaron fue una bocina que había en la sala de la casa, que sí que abrieron gavetas, abrieron muchísimas cosas, pero dice David que lo único que vio que faltó fue como esa bocina que estaba en la sala", explicó.

El senador sostuvo que en la casa no hay objetos de lujo ni de alto valor y consideró que "se trata delincuencia común", aunque dijo que esperará los resultados de la investigación policial.

La Policía Nacional analiza las cámaras de seguridad del inmueble para identificar a los responsables del asalto.