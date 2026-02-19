×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
deslizamiento
deslizamiento

Deslizamiento de tierra causa muerte de operador durante excavaciones en Espaillat

La víctima del incidente fue identificada como Juan Carlos Campusano Santos

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Deslizamiento de tierra causa muerte de operador durante excavaciones en Espaillat
El operador de una maquinaria pesada falleció al quedar atrapado por un deslizamiento de tierra mientras realizaba labores de excavación en la provincia Espaillat. (FUENTE EXTERNA)

El operador de una maquinaria pesada falleció la tarde de ayer, miércoles, al quedar atrapado por un deslizamiento de tierra mientras realizaba labores de excavación en la comunidad de Cuero Duro, del distrito municipal San Víctor, en la provincia Espaillat.

Expandir imagen
Infografía

La víctima mortal fue identificada como Juan Carlos Campusano Santos.

  • El hoy fallecido quedó atrapado por el derrumbe mientras ejecutaba labores en una montaña.

Efectos del accidente

De acuerdo con los reportes preliminares, Campusano Santos falleció a causa de múltiples golpes sufridos en distintas partes del cuerpo producto del accidente.

El operador era oriundo de la comunidad La Cumbre, también perteneciente a San Víctor.

El hecho ha causado gran consternación entre familiares, amigos y residentes de la provincia Espaillat.

Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el deslizamiento.

RELACIONADAS
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.