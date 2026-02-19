Deslizamiento de tierra causa muerte de operador durante excavaciones en Espaillat

El operador de una maquinaria pesada falleció al quedar atrapado por un deslizamiento de tierra mientras realizaba labores de excavación en la provincia Espaillat. ( FUENTE EXTERNA )

El operador de una maquinaria pesada falleció la tarde de ayer, miércoles, al quedar atrapado por un deslizamiento de tierra mientras realizaba labores de excavación en la comunidad de Cuero Duro, del distrito municipal San Víctor, en la provincia Espaillat.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/whatsapp-image-2026-02-19-at-92320-am-61623f18.jpeg

La víctima mortal fue identificada como Juan Carlos Campusano Santos.

El hoy fallecido quedó atrapado por el derrumbe mientras ejecutaba labores en una montaña.

Efectos del accidente

De acuerdo con los reportes preliminares, Campusano Santos falleció a causa de múltiples golpes sufridos en distintas partes del cuerpo producto del accidente.

El operador era oriundo de la comunidad La Cumbre, también perteneciente a San Víctor.

El hecho ha causado gran consternación entre familiares, amigos y residentes de la provincia Espaillat.

Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el deslizamiento.