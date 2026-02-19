Familiares de un hombre de 47 años, que falleció mientras se encontraba bajo custodia de la Policía Nacional, exigieron este jueves que se aclaren las circunstancias de la muerte, ocurrida en el destacamento policial del sector Gurabo, en la provincia Santiago.

Durante una manifestación pacífica frente al Palacio de Justicia de Santiago, familiares de Alejandro Arsenio Inoa denunciaron que, a casi tres semanas del hecho, aún no han recibido explicaciones claras de parte de las autoridades sobre lo sucedido ni los resultados concluyentes de la autopsia.

Una hermana del fallecido, identificada como Jenny Inoa, afirmó que la familia ha acudido en varias ocasiones a distintas dependencias oficiales sin obtener información precisa.

Explicó que inicialmente se les prometió un informe preliminar de autopsia, pero luego se les comunicó que, debido a la "complejidad del caso", se realizaría un estudio definitivo, cuyos resultados aún esperan.

Te puede interesar La Policía y el MP investigan muerte de hombre que estaba detenido en Gurabo

Según el testimonio de los familiares, el hombre fue detenido durante una redada en la madrugada del 29 de enero y posteriormente trasladado al destacamento por agentes policiales. Los parientes cuestionan la versión oficial de que murió por causas naturales, alegando que el cuerpo presentaba múltiples golpes visibles.

"Queremos saber qué pasó realmente. A nuestro entender, no fue una muerte natural", expresó la familiar, quien aseguró que cuentan con evidencias visuales que, según dicen, muestran signos de violencia.

Buscan justicia

Otra pariente del fallecido, identificada como Lorena Pérez, manifestó que la familia busca justicia de manera pacífica.

Dijo temer que el caso quede impune.

"Lo único que pedimos es que se investigue y se esclarezca, porque lo que le pasó a él le puede pasar a cualquier ciudadano", sostuvo.

Los denunciantes también señalaron que acudieron al hospital municipal de Tamboril, donde presuntamente fue llevado el detenido, pero —afirman— no les ofrecieron constancia ni información sobre su ingreso, lo que incrementa sus dudas sobre la secuencia de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión ampliada sobre el proceso investigativo ni sobre el estado de los estudios forenses.