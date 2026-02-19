Identifican a chófer que sufrió quemaduras de tercer grado tras incendiarse vehículo en Verón

El afectado fue trasladado al Hospital General de Verón Punta Cana por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. ( FUENTE EXTERNA )

Fue identificado como Ramón Antonio Castillo De Los Santos, de 36 años, el hombre que resultó con quemaduras de tercer grado la mañana de este jueves, luego de incendiarse el vehículo que conducía en Verón, Punta Cana.

El afectado fue trasladado alrededor de las 8:00 de la mañana al Hospital General de Verón Punta Cana por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, tras sufrir múltiples quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Castillo De Los Santos fue ingresado al área de trauma shock, donde permanece ingresado y recibe atenciones médicas especializadas.

Las circunstancias en que se produjo el incendio continúan bajo investigación por parte de las autoridades.

Antecedentes del hecho

En una información preliminar ofrecida en horas de la mañana, se había reportado que un chófer sufrió quemaduras de tercer grado tras incendiarse un autobús en la referida vía.

De acuerdo con el informe emitido por el Cuerpo de Bomberos, el incendio vehicular fue notificado a las 7:44 de la mañana en la central de despacho de emergencias, trasladándose de inmediato al lugar la unidad B-01 de la estación central.

La dotación llegó a la escena a las 7:49 a.m. y encontró el autobús envuelto en llamas, procediendo a sofocar el fuego en su totalidad.

El vehículo afectado es un autobús marca Toyota, color blanco. Las pérdidas fueron estimadas en aproximadamente un 90 %, quedando prácticamente destruido por el incendio.

En ese momento no fue posible obtener los datos personales del conductor, ya que sus documentos se incendiaron y no podía comunicarse por la gravedad de las lesiones.