Autoridades intervienen tumba utilizada para rituales clandestinos en Hato Mayor

Las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con la Policía Nacional, intervinieron y desmantelaron una tumba que presuntamente era utilizada para rituales clandestinos en el sector Los Polancos 3, en la provincia Hato Mayor.

Según las autoridades, se trata del segundo espacio de este tipo que es intervenido durante operativos dirigidos a combatir prácticas ilegales vinculadas a la brujería y el ocultismo.

El encargado provincial de Medio Ambiente, Fernandito Santana, explicó que la acción se realizó tras recibir denuncias de comunitarios, quienes alertaron sobre la existencia de un espacio utilizado por los denominados "picheros" o "brujos" para realizar rituales prohibidos por la ley.

Operativos continuarán

"Los muchachos se están atreviendo a mucho, ya las autoridades judiciales creo que deben tomar acciones contra ellos, porque ya las cosas se están poniendo graves", expresó Santana.

El funcionario indicó que los operativos continuarán en distintos puntos de la provincia con el objetivo de erradicar este tipo de prácticas, las cuales calificó como ilegales y perjudiciales para la salud pública y el medio ambiente.