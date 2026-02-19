Obrero muere aplastado tras desplome de escalera de concreto en Higüey

El trágico suceso se registró en la calle Nueva Jerusalén, cuando la víctima y otros obreros se encontraban derribando una escalera estructurada de concreto en unos apartamentos ubicados en la zona. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de 49 años perdió la vida ayer miércoles luego de que una escalera de concreto colapsara y le cayera encima mientras realizaba labores de demolición en un edificio en construcción, en el sector Villa Cerro de Higüey.

El trágico suceso se registró en la calle Nueva Jerusalén, cuando la víctima y otros obreros se encontraban derribando una escalera estructurada de concreto en unos apartamentos ubicados en la zona.

De acuerdo con las informaciones recabadas en el lugar, en un momento en que el hoy fallecido dio la espalda durante los trabajos, la estructura cedió repentinamente, desplomándose sobre él y provocándole un aplastamiento mortal.

Acciones de las autoridades tras el incidente

Las autoridades competentes se presentaron en la escena tras recibir la notificación del incidente.

La médico legista actuante certificó que la causa del deceso fue aplastamiento, según consta en el acta de levantamiento correspondiente.

En el lugar se realizaron los procedimientos de rigor, incluyendo el levantamiento del cadáver, fijación fotográfica de la escena y toma de huellas dactilares.

El cuerpo fue entregado posteriormente a sus familiares para los fines de velatorio y sepultura.