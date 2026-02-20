Identifican a presuntos responsables del tiroteo que involucra a Masha; en el que murió Dominik Goca

Las autoridades identificaron a los sospechosos como Yamal Anthony Nuñez Vargas, de 20 años, y un individuo conocido bajo los alias de "Julio 3030" y/o "Julio Voltio". ( FUENTE EXTERNA. )

La Policía Nacional y el Ministerio Público han intensificado la búsqueda de dos hombres señalados como los presuntos autores del ataque a tiros que cobró la vida de la joven artista urbana Dominique Nathalia Gómez Cabrera, conocida como Dominik Goca, de 22 años.

Las autoridades identificaron a los sospechosos como Yamal Anthony Nuñez Vargas, de 20 años, y un individuo conocido bajo los alias de "Julio 3030" y/o "Julio Voltio".

Contra ambos se ha emitido la orden de arresto 2026-AJ0013089, dictada por un tribunal competente tras las investigaciones iniciales del suceso ocurrido la madrugada del pasado 16 de febrero.

La institución del orden ha hecho un llamado público a "Yamal" y a "Julio 3030" para que se entreguen por la vía que consideren pertinente y enfrenten los cargos por la muerte de la joven, quien fue alcanzada por múltiples impactos de bala mientras se encontraba en la "línea de fuego".

Según el informe oficial ofrecido por el vocero policial Diego Pesqueira, las investigaciones determinaron que la agresión armada no estaba dirigida hacia Dominik Goca ni hacia su acompañante, la también urbana Ashley Mariel Victoriano Sánchez ("Masha").

El objetivo real de los atacantes era el conductor del vehículo, identificado como Jhakomo (o Yakomo) Hernández de la Rosa, quien logró salir ileso y actualmente se encuentra bajo custodia policial para fines de investigación.

Detalles del suceso

El hecho violento tuvo lugar alrededor de las 3:00 de la madrugada en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez. De acuerdo con las pesquisas, los agresores interceptaron el vehículo donde viajaban cinco personas y descargaron una ráfaga de disparos desde otro automóvil en marcha antes de huir de la escena.

Mientras los responsables permanecen prófugos, la Policía Nacional asegura que continuará ofreciendo detalles conforme avance el proceso investigativo para dar con el paradero de los imputados.