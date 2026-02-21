Las autoridades dominicanas extraditaron a Estados Unidos a dos ciudadanos requeridos por distintos cargos criminales, informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en un comunicado de prensa.

De acuerdo con la nota, la entrega se realizó a través de la Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con los United States Marshals Service, como parte de los acuerdos de cooperación internacional.

Los extraditados son Cristian Abreu, alias "Chapo", y Louis Junior Rodríguez Serrano, también identificado como Lowi Junior Rodríguez Marte. Ambos fueron trasladados bajo custodia de unidades especiales hacia el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), donde fueron entregados a oficiales estadounidenses que los condujeron en un vuelo con destino a territorio norteamericano.

¿De qué se les acusa?

Según el comunicado, Cristian Abreu es requerido por las autoridades de Estados Unidos para responder por cargos de asociación delictuosa para cometer robo, complicidad y uso, porte y posesión de armas de fuego, en violación a varios artículos del Código de ese país.

En tanto, Rodríguez Serrano enfrenta cargos ante la Corte del Distrito de Nueva Jersey por presunto fraude electrónico, fraude por correo postal y lavado de activos.

La extradición de ambos fue autorizada mediante los decretos del Poder Ejecutivo números 53-26 y 41-26, que disponen su entrega formal para que enfrenten los procesos judiciales correspondientes.

La DNCD destacó que estas acciones forman parte del fortalecimiento de las operaciones de búsqueda y captura de fugitivos internacionales, en el marco de la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional.