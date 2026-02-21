×
Accidente de Tránsito
Un menor muere durante accidente de tránsito en la carretera El Seibo–La Romana

Yimi José, de nacionalidad dominicana, murió mientras recibía atenciones médicas

    Un menor muere durante accidente de tránsito en la carretera El Seibo–La Romana

    Un menor de 15 años falleció la noche del viernes tras ser atropellado por un camión en el kilómetro 6 de la carretera El Seibo–La Romana, a la altura del distrito municipal Santa Lucía, en un hecho ocurrido alrededor de las 10:30 de la noche.

    La víctima fue identificada como Yimi José, de nacionalidad dominicana, quien murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Dr. Teófilo Hernández.

    De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el adolescente sufrió golpes y heridas de gravedad tras ser impactado por un camión marca Mack, color mamey, conducido por Reynaldy Alberto Peguero Castillo, quien resultó ileso.

    Conductor detenido

    El accidente fue reportado a las 10:50 de la noche a miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en esta provincia, quienes se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento correspondiente.

    Tanto el conductor como el vehículo involucrado permanecen retenidos en el destacamento de la Policía Nacional en El Seibo, mientras se profundizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el trágico suceso.

    • Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación.
      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.