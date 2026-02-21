La Policía ultima a dos buscados por ataque a la urbana Masha en que una joven perdió la vida

Agentes de la Policía Nacional mataron a dos hombres buscados por la muerte de la acompañante de la urbana Masha. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros de la Policía Nacional ultimaron a dos hombres señalados como responsables de la muerte de Dominique Natalia Gómez Cabrera, de 22 años, durante un ataque a tiros al vehículo en que se transportaba la joven junto a la urbana Masha el pasado 16 de febrero.

Los dos hombres, a quienes las autoridades sindica como reconocidos delincuentes, cayeron abatidos la madrugada de este sábado durante un supuesto enfrentamiento con agentes en la playa Los Negros, provincia Azua.

Los fallecidos fueron identificados como Yamal Anthony Núñez Vargas , alias "Yamal" , de 20 años, y otro individuo conocido como " Julio 30-30 " y/o "Julio Voltio".

, , de 20 años, y otro individuo conocido como " " y/o "Julio Voltio". Ambos eran activamente buscados por su presunta implicación en el ataque a tiros ocurrido el pasado 16 de febrero en el sector La Esperilla, en el Distrito Nacional, donde perdió la vida Gómez Cabrera a causa de múltiples heridas de bala.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/21/ruben-blades-5-63a013c8.jpg

De acuerdo con el informe preliminar, los hombres enfrentaron a tiros a una patrulla de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) cuando supuestamente intentaban salir del país.

En el alegado intercambio de disparos resultó herido el sargento Joel Enmanuel Reynoso Diógenes, de 30 años, adscrito a Operaciones de Robo, quien presenta una herida de arma de fuego en el antebrazo izquierdo y se encuentra estable tras recibir atenciones médicas.

La institución indicó que los hoy occisos eran requeridos mediante las órdenes de arresto Nos. 2026-AJ0013089, 2026-AJ0009087 y 0075-febrero-2026. Además, estaban vinculados a otros hechos violentos registrados en los sectores San Carlos y Villa Francisca, donde varias personas resultaron heridas por arma de fuego.

En la escena fueron ocupados dos revólveres calibre .38, ambos niquelados, con mangos de madera color marrón y sin numeración legible, los cuales permanecen bajo custodia de las autoridades para los fines correspondientes.

Más

La Policía Nacional reiteró que continuará las acciones contra el crimen y la delincuencia, al tiempo que aseguró que el caso será remitido al Ministerio Público para los procedimientos de ley.