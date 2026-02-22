Con marcha y vigilia exigen justicia por muerte de joven durante asalto en Santiago

Vecinos y familiares de Cheifry Escarramán Vargas muestran su imagen durante una marcha en la que demandaron que se haga justicia por su muerte durante un asalto a colmado que la víctima atendía. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

Familiares, amigos y comunitarios del sector Villa Olímpica, en Santiago, realizaron una marcha y vigilia para exigir justicia por la muerte de Cheifry Escarramán Vargas, de 19 años, quien falleció durante un asalto ocurrido el pasado 3 de febrero de este año en un colmado.

A menos de un mes del suceso, la comunidad volvió a las calles para reclamar respuestas de las autoridades y el esclarecimiento total del caso.

Por el homicidio guarda prisión preventiva Luis Rafael Monción Reyes, mientras que otro implicado, identificado como Eve Noel Reynoso Dorbille, permanece prófugo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/whatsapp-image-2026-02-22-at-113030-am-ca7fe0f0.jpeg Vecinos y familia del joven Cheifry Escarramán Vargas se manifiestan frente al negocio donde fue ultimado durante un asalto. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/whatsapp-image-2026-02-22-at-113028-am-1-f69298d7.jpeg Vecinos y familia del joven Cheifry Escarramán Vargas se manifiestan frente al negocio donde fue ultimado durante un asalto. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) ‹ >

La muerte del joven ha generado profunda consternación entre vecinos y allegados, quienes lo describen como un muchacho trabajador y respetuoso. Cheifry Escarramán Vargas falleció de un disparo por los atracadores cuando atendía el negocio Mini Market Los Mellos, de su padre.

Padres claman por respuestas

Portando pancartas y consignas, los manifestantes recorrieron varias calles de Villa Olímpica y culminaron con una vigilia frente al establecimiento donde ocurrió el crimen.

Durante la actividad, los familiares exigieron a las autoridades agilizar la captura del prófugo y garantizar que el caso no quede impune.

Odulio Escarramán, padre de la víctima, expresó que la familia mantiene la esperanza de que se haga justicia.

"Fue una injusticia muy grande. Una persona trabajando sin malicia y vienen a quitarle la vida así tan fácilmente. Nosotros queremos que lo agarren", manifestó con visible pesar.

Añadió que el dolor que enfrenta la familia es profundo y que temen que situaciones similares continúen afectando a otras familias si no se actúa con firmeza.

Por su parte, Yanet Vargas, madre del joven, indicó que hasta la fecha no han recibido información concreta sobre el paradero del segundo implicado en la muerte de su único hijo.

En tanto, Henderson Escarramán Muñoz, hermano de la víctima, afirmó que el imputado que guarda prisión preventiva habría enfrentado procesos judiciales anteriores.

Las autoridades de la Policía Nacional y el Ministerio Público han exhortado al prófugo a entregarse por las vías correspondientes para que responda ante la justicia por los hechos que se le imputan.