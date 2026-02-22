×
Fallece joven tras 11 días hospitalizada por agresión de su pareja en El Seibo

El presunto agresor, es identificado como Frank Alexander quien se entregó a las autoridades un día después del suceso

    Fallece joven tras 11 días hospitalizada por agresión de su pareja en El Seibo
    Identifican como Darianny Lisbeth Mercedes Abreu, de 23 años, la joven que sufrió múltiples heridas con arma blanca a manos de su pareja en El Seibo.

    Luego de permanecer 11 días ingresada en un centro de salud luchando por su vida, falleció la noche de ayer la joven Darianny Lisbeth Mercedes Abreu, de 23 años, quien había sido brutalmente atacada por su pareja en el distrito municipal Santa Lucía, provincia El Seibo.

    La joven sufrió múltiples heridas con arma blanca durante el hecho ocurrido en el batey Santa Rita. Desde entonces, permanecía hospitalizada en estado delicado, mientras recibía atenciones médicas.

    Presunto agresor se entregó

    El presunto agresor, identificado como Frank Alexander, se entregó a las autoridades un día después del suceso. Según su declaración, el incidente ocurrió mientras ambos se encontraban en su residencia

    • Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer completamente lo sucedido.

    Otro feminicidio en la región Este

    Este caso se suma a otro hecho violento ocurrido la semana pasada en la región este del país. El martes, Violette Jean Baptiste, de 35 años, fue asesinada a machetazos por su expareja en el sector Notificación del distrito municipal Verón-Punta Cana.

    El presunto responsable, identificado como Bienvenido Tusen José, permanece prófugo, según informaron las autoridades.

