Ana Luisa Rosario de la Rosa corrió herida pidiendo ayuda el pasado domingo, pero no logró escapar de las garras de su expareja y salvar su vida.

Rosario fue perseguida hasta la vivienda de una vecina por su verdugo, quien la mató a machetazos en el barrio Primaveral de Villa Mella, en Santo Domingo Norte.

Vecinos relataron que Francisco Alcántara había regresado tres días antes del crimen a la casa de Ana, tras dos meses de separación y con la promesa de vender un vehículo y marcharse después.

Al regresar al barrio el domingo, tras varios días fuera, Ana fue alertada de que Alcántara aún se encontraba en la vivienda y, temiendo un conflicto, decidió no ingresar al hogar y se trasladó a donde una vecina para bañarse antes de acudir a la de un familiar, intentando protegerse.

""Él vino de su campo con la intención de hacerle daño"" Yanelis Vecina, visiblemente consternada, debido a que la víctima habría salido de su casa minutos antes de ser atacada. “

José Arias, pariente de la mujer asesinada, definió al agresor como un hombre violento que presuntamente había estado preso.

Espiando

Francisco permaneció escondido hasta que Ana salió de la casa de la vecina pasado el mediodía y le propinó el primer machetazo en la calle, que en ese momento se encontraba desierta.

Herida, la hoy occisa buscó refugio en otra vivienda a solo tres casas de la suya, pero su verdugo la siguió hasta el interior y la atacó nuevamente, causándole la muerte.

"Ya se acabó el relajo", fueron las palabras que escuchó Víctor Valera cuando acudió ante los gritos de auxilio, pero ya era demasiado tarde.

Tras el asesinato, el victimario salió de la calle hiriendo a cuatro personas más, residentes del sector, y luego recibió una paliza a manos de residentes de la zona.

Las autoridades intervinieron luego de los enfrentamientos con los locales y apresaron a Francisco Alcántara.

Los lesionados presentan heridas de arma blanca y traumas diversos, por lo que recibieron atenciones médicas en centros de salud de la zona.