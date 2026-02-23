Blackout nacional causa caos y deja semáforos fuera de servicio en Santiago

Los conductores intentan avanzar por una intersección en Santiago mientras los semáforos permanecen apagados, generando caos vehicular. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El sistema de semáforos permanece fuera de servicio en las principales calles y avenidas de Santiago de los Caballeros, lo que ha provocado un caos vehicular este lunes, en medio del apagón general que afecta el país.

En la entrada a la ciudad, varios semáforos están apagados, al igual que en la avenida Juan Pablo Duarte, la calle Eduardo León Jiménez, distintos tramos de la avenida 27 de Febrero, la avenida Las Carreras y la avenida Bartolomé Colón.

Lo mismo ocurre en el Centro Histórico de Santiago de los Caballeros.

Quejas

Conductores y peatones se quejaron de que, ante la falta del servicio, los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) no han asumido la viabilización del tránsito.

La falta de agentes ha agravado el congestionamiento en la ciudad.