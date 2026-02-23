×
Blackout nacional
Blackout nacional

Blackout nacional causa caos y deja semáforos fuera de servicio en Santiago

La falta de agentes ha agravado el congestionamiento en la ciudad

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Blackout nacional causa caos y deja semáforos fuera de servicio en Santiago
Los conductores intentan avanzar por una intersección en Santiago mientras los semáforos permanecen apagados, generando caos vehicular. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

El sistema de semáforos permanece fuera de servicio en las principales calles y avenidas de Santiago de los Caballeros, lo que ha provocado un caos vehicular este lunes, en medio del apagón general que afecta el país.

En la entrada a la ciudad, varios semáforos están apagados, al igual que en la avenida Juan Pablo Duarte, la calle Eduardo León Jiménez, distintos tramos de la avenida 27 de Febrero, la avenida Las Carreras y la avenida Bartolomé Colón.

  • Lo mismo ocurre en el Centro Histórico de Santiago de los Caballeros.
Quejas

Conductores y peatones se quejaron de que, ante la falta del servicio, los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) no han asumido la viabilización del tránsito. 

La falta de agentes ha agravado el congestionamiento en la ciudad.

