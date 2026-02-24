Un hombre le prende fuego a su hermano en Santiago

Fachada del hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, en la provincia Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre prendió en fuego a su hermano, quien resultó con quemaduras de consideración en distintas partes del cuerpo, luego de ser rociado con gasolina, en un hecho ocurrido en el sector Arroyo Hondo, al sur de la provincia Santiago.

La víctima fue identificada como Juan Pichardo Zapata, de 37 años, quien recibe atenciones médicas en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez.

De acuerdo con el reporte del centro de salud, el paciente presenta quemaduras de gravedad y su pronóstico es reservado.

El presunto agresor fue identificado como Mark Anthony Pichardo, quien habría cometido el hecho tras una discusión con su hermano por el uso de una conexión eléctrica.

Emprendió la huida

Luego del incidente, el atacante emprendió la huida.

El caso es investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público.