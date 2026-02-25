×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
agricultora muerta Moca
agricultora muerta Moca

Hallan muerta con signos de violencia a una agricultora de 82 años en Moca

Las autoridades investigan la muerte de Ana Toribio, quien fue encontrada muerta con signos de violencia

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Hallan muerta con signos de violencia a una agricultora de 82 años en Moca
Hallazgo de agricultora muerta en Moca: Ana Toribio presenta signos de violencia. (ARCHIVO)

Una mujer de 82 años fue encontrada muerta la mañana de este miércoles en su vivienda, ubicada en la comunidad Jababa, en el municipio Moca, provincia Espaillat.

La víctima fue identificada como Ana Toribio, una agricultora muy conocida en la zona.

De acuerdo con el reporte preliminar del médico legista que realizó el levantamiento del cadáver, la señora presenta golpes en distintas partes del cuerpo.

Informaciones de parientes indican que la mujer habría vendido el día anterior un cultivo de batata, por lo que entienden que el hecho podría estar relacionado con un robo.

El cuerpo fue hallado dentro de la casa, donde una de las puertas se encontraba abierta al momento del hallazgo.

Investigación en curso

Al lugar se presentaron miembros del Ministerio Público y agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes asumieron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.