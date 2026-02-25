Hallan muerta con signos de violencia a una agricultora de 82 años en Moca

Hallazgo de agricultora muerta en Moca: Ana Toribio presenta signos de violencia. ( ARCHIVO )

Una mujer de 82 años fue encontrada muerta la mañana de este miércoles en su vivienda, ubicada en la comunidad Jababa, en el municipio Moca, provincia Espaillat.

La víctima fue identificada como Ana Toribio, una agricultora muy conocida en la zona.

De acuerdo con el reporte preliminar del médico legista que realizó el levantamiento del cadáver, la señora presenta golpes en distintas partes del cuerpo.

Informaciones de parientes indican que la mujer habría vendido el día anterior un cultivo de batata, por lo que entienden que el hecho podría estar relacionado con un robo.

Te puede interesar Hombre dispara a la expareja cuando salía de una oficina en una plaza de Moca

El cuerpo fue hallado dentro de la casa, donde una de las puertas se encontraba abierta al momento del hallazgo.

Investigación en curso

Al lugar se presentaron miembros del Ministerio Público y agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes asumieron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia.