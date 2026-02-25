Hallan muerta con signos de violencia a una agricultora de 82 años en Moca
Las autoridades investigan la muerte de Ana Toribio, quien fue encontrada muerta con signos de violencia
Una mujer de 82 años fue encontrada muerta la mañana de este miércoles en su vivienda, ubicada en la comunidad Jababa, en el municipio Moca, provincia Espaillat.
La víctima fue identificada como Ana Toribio, una agricultora muy conocida en la zona.
De acuerdo con el reporte preliminar del médico legista que realizó el levantamiento del cadáver, la señora presenta golpes en distintas partes del cuerpo.
Informaciones de parientes indican que la mujer habría vendido el día anterior un cultivo de batata, por lo que entienden que el hecho podría estar relacionado con un robo.
El cuerpo fue hallado dentro de la casa, donde una de las puertas se encontraba abierta al momento del hallazgo.
Investigación en curso
Al lugar se presentaron miembros del Ministerio Público y agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes asumieron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.
El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia.