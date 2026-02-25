Encuentran degollado en un pozo séptico a hombre reportado como desaparecido en La Vega

Un hombre fue encontrado degollado este miércoles dentro de un pozo séptico en la comunidad Cabirmota, en la provincia de La Vega, luego de haber sido reportado como desaparecido.

La víctima mortal fue identificada como Giovanni Martes Placencia.

De acuerdo con versiones ofrecidas por familiares y comunitarios, el hoy fallecido salió temprano y, al no regresar, parientes y amigos iniciaron su búsqueda por distintos puntos de la zona sin obtener resultados.

El hallazgo se produjo cuando un niño que se encontraba cerca de una pocilga observó algo inusual dentro de un pozo que es utilizado para depositar desechos fecales de cerdos y alertó a varios adultos.

Al acercarse al lugar y revisar el pozo, confirmaron que se trataba del cuerpo del hombre, el cual presentaba una herida de arma blanca en el cuello.

Al lugar se presentaron las autoridades correspondientes, entre ellas el médico legista y el fiscal Fernan Ramos, quienes realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones del caso.

Parientes acusan a un haitiano

Parientes del fallecido señalaron que el presunto responsable sería un nacional haitiano que tenía aproximadamente 15 días laborando con un ganadero de la zona.

Indicaron que el hombre emprendió la huida en una motocicleta propiedad de la víctima, la cual, según relataron, no solía prestar a nadie.

Las autoridades informaron que profundizan las investigaciones para dar con el paradero del sospechoso y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el crimen.