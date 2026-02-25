×
Accidente de Tránsito
Varios estudiantes heridos durante colisión de autobuses en carretera de Yamasá

El conductor del otro autobús involucrado emprendió la huida

    Expandir imagen
    Varios estudiantes heridos durante colisión de autobuses en carretera de Yamasá
    Uno de los autobuses involucrados en la colisión registrada en el kilómetro 26 de la carretera de Yamasá. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó que la mañana de este martes se registró un accidente tipo colisión entre dos autobuses, uno de ellos de transporte escolar, en el kilómetro 26 de la carretera de Yamasá.

    Según el vocero de la institución, coronel Rafael Tejeda Baldera, varios estudiantes y el conductor del autobús escolar resultaron lesionados y recibieron asistencia inmediata en el lugar por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

    • Tejeda Baldera indicó que se encuentran a la espera de confirmar la cantidad exacta de personas heridas, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

    Conductor emprendió la huida

    De acuerdo con los datos preliminares, el conductor del otro autobús involucrado emprendió la huida tras la colisión, por lo que se iniciaron labores de localización para su identificación y posterior sometimiento a la justicia.

    Agentes de la entidad acudieron al lugar del hecho, donde viabilizaron el tránsito y coordinaron las acciones de asistencia y levantamiento.

