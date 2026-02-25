×
hombre quemado

Trasladan a Santo Domingo a hombre quemado por su hermano en Santiago

El pronóstico del paciente es reservado

Trasladan a Santo Domingo a hombre quemado por su hermano en Santiago
El paciente fue referido desde el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez hacia el Hospital Luis Eduardo Aybar. (LUDUIS TAPIA)

Fue trasladado a un centro de salud en Santo Domingo el hombre que resultó con quemaduras de gravedad tras ser rociado con gasolina y prendido en fuego presuntamente por un hermano, en un hecho ocurrido en el sector Arroyo Hondo, al sur de Santiago.

El paciente Juan Pichardo Zapata, de 37 años, fue referido desde el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez hacia el Hospital Luis Eduardo Aybar, donde recibirá atenciones médicas especializadas.

Estado de salud

De acuerdo con el reporte médico, Pichardo Zapata presenta quemaduras de consideración en distintas partes del cuerpo y su pronóstico es reservado.

  • El hombre permanecía ingresado en el centro hospitalario de Santiago desde el momento del suceso, pero, debido a la gravedad de las lesiones los médicos decidieron su traslado a la capital
Según las informaciones preliminares, el presunto agresor, identificado como Mark Anthony Pichardo, habría cometido el hecho tras una discusión con su hermano por el uso de una conexión eléctrica.

Luego del incidente, el agresor emprendió la huida y permanece prófugo.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.