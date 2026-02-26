×
Drogas
Drogas

Incautan cinco paquetes de drogas y arrestan a un hombre en Boca Chica

Los paquetes ocupados fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los análisis correspondientes

    Expandir imagen
    Incautan cinco paquetes de drogas y arrestan a un hombre en Boca Chica
    Hombre detenido en Boca Chica junto a los cinco paquetes de presunta cocaína ocupados durante el operativo. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD)

    Las autoridades informaron este jueves sobre la incautación de cinco paquetes de presunta cocaína y el arresto de un hombre, durante un operativo de interdicción realizado en el municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo.

    Mediante una nota de prensa, las autoridades explicaron que las unidades operativas dieron persecución a dos hombres que se desplazaban en un vehículo y que, según informes, pretendían realizar una transacción de sustancias narcóticas. La intervención se produjo en el cruce de la autopista Las Américas con la Ruta 66.

    Por instrucciones del fiscal actuante, se realizó el protocolo de inspección a una yipeta. En el baúl del vehículo fue localizada una maleta que contenía cinco paquetes de cocaína, envueltos en fundas plásticas con varios logotipos.

    • Además, las autoridades ocuparon una pistola marca Smith & Wesson, calibre 9 milímetros, dos cargadores, 25 cápsulas, un teléfono celular, dinero en efectivo, documentos personales y otras evidencias vinculadas a la investigación.
    Expandir imagen
    Pistola calibre 9 milímetros, cargadores y cápsulas ocupadas durante el operativo.
    Pistola calibre 9 milímetros, cargadores y cápsulas ocupadas durante el operativo. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Parte de los paquetes incautados por las autoridades.
    Parte de los paquetes incautados por las autoridades. (FUENTE EXTERNA)

      Buscan a otro de los implicados

      Durante la intervención fue arrestado uno de los implicados, mientras que el otro logró escapar, por lo que los organismos oficiales activaron su búsqueda.

      RELACIONADAS

      De acuerdo con las autoridades, se trata de una red de narcotráfico cuyo modo de operación consiste en reclutar personas de distintas nacionalidades para transportar drogas hacia Estados Unidos y Europa a través de los aeropuertos del país.

      En el operativo participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), coordinados por miembros del Ministerio Público, como parte de una labor de inteligencia desarrollada en la zona.

      El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones para identificar, arrestar y someter a la justicia a otros posibles integrantes de esta estructura criminal.

      Los paquetes ocupados fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes.

        Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.