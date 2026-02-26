Bomberos controlan 50 % del incendio en edificio de Almacenes Garrido

Unidades del Cuerpo de Bomberos trabajan en la extinción del incendio que afecta el edificio de Almacenes Garrido, utilizando escaleras telescópicas y camiones cisterna para controlar las llamas desde distintos frentes. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Pasadas las 11:00 de la mañana de este jueves, el incendio que afecta el edificio de Almacenes Garrido, en la intersección de la avenida Duarte con la calle Francisco Henríquez y Carvajal, está controlado en un 50 %.

"Ya tenemos un 50 % de las llamas sofocadas", declaró el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general José Luis Herasme Frómeta, al ofrecer un balance preliminar de la situación.

Explicó que el siniestro fue notificado a las 7:24 de la mañana, momento en que fueron despachadas cuatro unidades al lugar.

Sin embargo, ante la magnitud del fuego, el contingente fue ampliado progresivamente hasta alcanzar 16 unidades que actualmente trabajan en la zona.

Labores de extinción

Detalló que las labores de extinción se concentran en el tercer y cuarto nivel de la edificación, donde se mantienen focos activos, mientras los equipos operan tanto desde el interior como desde el exterior para evitar la propagación a otras áreas.

"Hasta ahora no tenemos información de personas afectadas", precisó Herasme Frómeta.

El incendio ha generado una amplia movilización en esta concurrida zona comercial del Distrito Nacional, donde varias tiendas operan en las proximidades.

Agentes de la Policía Nacional mantienen acordonada el área para facilitar el trabajo de los socorristas y controlar el flujo de curiosos.

Una densa columna de humo continúa saliendo de los niveles superiores del edificio.