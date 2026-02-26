×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
incendio tienda Garrido
incendio tienda Garrido

Tras más de 10 horas, Bomberos sofocan en su totalidad el incendio en la tienda Garrido

La entidad se encuentra en la fase de remoción de escombros para prevenir el reinicio del fuego

    Expandir imagen
    Tras más de 10 horas, Bomberos sofocan en su totalidad el incendio en la tienda Garrido
    El fuego en la Tienda Garrido comenzó a las 7:00 de la mañana y fue sofocado a las 5:30 de la tarde. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

    Fue sofocado en su totalidad la tarde de este jueves el incendio de la tienda Garrido ubicada en la avenida Duarte del Distrito Nacional, un siniestro inició aproximadamente a las 7:00 de la mañana de este jueves, en el tercer y cuarto nivel del almacén del local comercial. A las 5:30 los bomberos comunicaron que el siniestro había sido extinguido.

    Las informaciones fueron ofrecidas por el jefe de Bomberos del Distrito Nacional a Diario Libre, general José Luis Frómeta Herasme, quien explicó que las unidades se encuentran en la fase de remoción de escombros para evitar que se reinicie el fuego.

    Frómeta Herasme indicó que una vez terminada la remoción de los escombros, el departamento técnico de Bomberos se encuentra en la zona cero para iniciar la fase de investigación y determinar las causas del fuego.

    RELACIONADAS
    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Los bomberos trabajaron por más de 10 horas. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

    Heridos en el incendio

    De acuerdo al jefe de bomberos, en el siniestro resultaron con heridas leves dos de sus oficiales, uno de ellos resultó con una quemadura en una mano y otro se vio afectado en un nervio del brazo al manipular una mandarria.

    • Frómeta precisó que los bomberos fueron atendidos por las unidades médicas del Cuerpo de Bomberos y que las lesiones no resultaron de gravedad.
    TEMAS -

      Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, por la UASD.