Tras más de 10 horas, Bomberos sofocan en su totalidad el incendio en la tienda Garrido

El fuego en la Tienda Garrido comenzó a las 7:00 de la mañana y fue sofocado a las 5:30 de la tarde.

Fue sofocado en su totalidad la tarde de este jueves el incendio de la tienda Garrido ubicada en la avenida Duarte del Distrito Nacional, un siniestro inició aproximadamente a las 7:00 de la mañana de este jueves, en el tercer y cuarto nivel del almacén del local comercial. A las 5:30 los bomberos comunicaron que el siniestro había sido extinguido.

Las informaciones fueron ofrecidas por el jefe de Bomberos del Distrito Nacional a Diario Libre, general José Luis Frómeta Herasme, quien explicó que las unidades se encuentran en la fase de remoción de escombros para evitar que se reinicie el fuego.

Frómeta Herasme indicó que una vez terminada la remoción de los escombros, el departamento técnico de Bomberos se encuentra en la zona cero para iniciar la fase de investigación y determinar las causas del fuego.

Los bomberos trabajaron por más de 10 horas.

Heridos en el incendio

De acuerdo al jefe de bomberos, en el siniestro resultaron con heridas leves dos de sus oficiales, uno de ellos resultó con una quemadura en una mano y otro se vio afectado en un nervio del brazo al manipular una mandarria.

Frómeta precisó que los bomberos fueron atendidos por las unidades médicas del Cuerpo de Bomberos y que las lesiones no resultaron de gravedad.