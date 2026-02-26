Detienen a dos hombres con presunta marihuana en Pedernales

Porción de vegetal, presumiblemente marihuana, ocupada por el ERD durante el operativo realizado en el puesto militar "El Furgón", en Pedernales. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a dos nacionales haitianos en condición migratoria irregular, a quienes les ocuparon una sustancia presumiblemente narcótica, durante un operativo realizado en la provincia Pedernales.

De acuerdo con una nota de prensa, la detención se produjo en el puesto militar denominado "el Furgón", donde los extranjeros fueron interceptados mientras se desplazaban en una motocicleta sin placa.

Al momento de la inspección, los miembros del ERD, adscritos al 16.º Batallón de Infantería, les ocuparon una cantidad aproximada de media libra de un vegetal, presumiblemente marihuana, envuelta en cinta adhesiva color marrón claro y colocada dentro de una funda azul.

Custodia militar

Los detenidos y la sustancia ocupada fueron trasladados bajo custodia militar a la Fortaleza del ERD en la referida localidad para los fines legales correspondientes.