Empleado narra cómo les sorprendió el incendio en Garrido en una mañana laboral cualquiera

Denso humo sale del cuarto nivel de Almacenes Garrido mientras unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional combaten el incendio desde escaleras telescópicas. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Lo que parecía una mañana laboral rutinaria terminó en momentos de tensión para empleados de la tienda Garrido, ubicada en la avenida Duarte, cuando un incendio obligó a evacuar el edificio minutos después de iniciar la jornada.

Un colaborador de la empresa, que pidió mantener su nombre en el anonimato, relató que el fuego los tomó por sorpresa pasadas las 7:00 de la mañana, justo cuando comenzaban las labores del día.

"Era una mañana laboral cualquiera. Ya algunos habíamos entrado; primero entran los del almacén y los de la cafetería. Yo había llegado y estaba en mi área cuando empezó todo", contó.

Según su versión, el incendio se habría originado en el cuarto nivel del edificio, presuntamente en uno de los breakers eléctricos.

"Dicen que comenzó en uno de los breakers. El humo empezó a salir y de una vez evacuaron", explicó.

El empleado describió escenas de nerviosismo mientras se activaba el protocolo de evacuación para sacar al personal de manera rápida.

Las causas oficiales del incendio aún no han sido confirmadas por las autoridades.

Personal fue despachado

El personal que entraba después de las 8:00 de la mañana se presentó a sus labores como todos los días y se encontró con la situación.

Sin embargo, aún al mediodía las empleadas de caja y de otras áreas se mantenían en los alrededores del lugar para conocer cómo se desenvolvían las labores para apagar el fuego.

Una de las supervisoras tuvo que acercarse al grupo para reiterarles que habían sido despachadas y que fueran a sus casas, porque no habría labores.

Los demás empleados prefirieron no conversar con la prensa para ofrecer testimonios.