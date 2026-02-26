Incendio afecta edificio de Almacenes Garrido en la avenida Duarte

Las llamas en el edificio de Almacenes Garrido se concentran en el tercer nivel; no se reportan heridos hasta el momento. ( FUENTE EXTERNA. )

Un incendio se registra la mañana de este jueves en el edificio de la tienda Almacenes Garrido, ubicado en la avenida Duarte del Distrito Nacional, según confirmaron fuentes de los organismos de emergencia.

Hasta el momento, al menos ocho unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional se encuentran en el lugar tratando de controlar las llamas, que se concentran en el tercer nivel de la edificación.

Estado actual y medidas de seguridad

Testigos en la zona reportaron una densa columna de humo visible desde varias cuadras a la redonda, lo que ha generado alarma entre comerciantes y transeúntes del área, una de las más transitadas del centro de la capital.

Las autoridades no han informado, hasta ahora, sobre personas lesionadas ni sobre las posibles causas del incendio. Tampoco se ha precisado si el edificio fue evacuado en su totalidad, aunque unidades de emergencia y agentes de la Policía Nacional mantienen acordonada la zona para facilitar las labores de los bomberos.

Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan un informe preliminar sobre la magnitud de los daños y el origen del siniestro.

Noticia en desarrollo.