×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Almacenes Garrido
Almacenes Garrido

Incendio afecta edificio de Almacenes Garrido en la avenida Duarte

Las llamas se concentran en el tercer nivel; no se reportan heridos hasta el momento

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook
Expandir imagen
Incendio afecta edificio de Almacenes Garrido en la avenida Duarte
Las llamas en el edificio de Almacenes Garrido se concentran en el tercer nivel; no se reportan heridos hasta el momento. (FUENTE EXTERNA.)

Un incendio se registra la mañana de este jueves en el edificio de la tienda Almacenes Garrido, ubicado en la avenida Duarte del Distrito Nacional, según confirmaron fuentes de los organismos de emergencia.

Hasta el momento, al menos ocho unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional se encuentran en el lugar tratando de controlar las llamas, que se concentran en el tercer nivel de la edificación.

RELACIONADAS

Estado actual y medidas de seguridad

Testigos en la zona reportaron una densa columna de humo visible desde varias cuadras a la redonda, lo que ha generado alarma entre comerciantes y transeúntes del área, una de las más transitadas del centro de la capital.

Las autoridades no han informado, hasta ahora, sobre personas lesionadas ni sobre las posibles causas del incendio. Tampoco se ha precisado si el edificio fue evacuado en su totalidad, aunque unidades de emergencia y agentes de la Policía Nacional mantienen acordonada la zona para facilitar las labores de los bomberos.

Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan un informe preliminar sobre la magnitud de los daños y el origen del siniestro.

Noticia en desarrollo.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 