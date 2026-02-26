×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Brianna Genao
Brianna Genao

Madre de Brianna Genao convoca cadena de oración por su hija desaparecida

La niña fue vista por última vez el 31 de diciembre de 2025

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Madre de Brianna Genao convoca cadena de oración por su hija desaparecida
Fotografía de la niña Brianna Genao, de tres años, reportada como desaparecida desde el 31 de diciembre en la comunidad Barrero, municipio Imbert, en la provincia Puerto Plata. (ARCHIVO)

La madre de la niña Brianna Genao llamó a la población a unirse a una cadena de oración para el próximo sábado 28 de febrero, con el propósito de pedir por el regreso de su hija, de tres años, quien permanece desaparecida desde el 31 de diciembre del 2025.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de Instagram, Yéssica González exhortó a las personas a tomar un momento, sin importar el lugar donde se encuentren, para elevar una plegaria por la menor.

"Donde quiera que estés, en tu trabajo, en tu casa o en cualquier lugar, tómate un momento para orar por Brianna. Una oración puede cambiar su vida. Creemos en Dios y creemos que él puede traerla de vuelta. Si aquí en la tierra no podemos hacer más, confiamos en que Dios sí puede hacer lo imposible", expresó en la convocatoria.

En su publicación, González no especifica la hora en que se realizará la cadena de oración.

Expandir imagen
Infografía
RELACIONADAS

Última vez que fue vista

  • Brianna Genao, de tres años de edad, fue vista por última vez el 31 de diciembre de 2025 mientras jugaba en el patio de una vivienda en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, en la provincia Puerto Plata, donde pasaba las vacaciones de diciembre junto a su abuela materna.

Desde la desaparición de la menor, su madre ha utilizado las redes sociales para mantener vigente el caso y solicitar apoyo ciudadano en la búsqueda de información que permita dar con su paradero.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.