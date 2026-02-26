Incendio en edificio de Garrido se origina en el área de almacén; no se reportan personas afectadas

Miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional combaten las llamas en el cuarto nivel del almacén de la tienda Garrido. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general José Luis Herasme Frómeta, informó que el incendio registrado la mañana de este jueves en la tienda Garrido, ubicada en la intersección de la avenida Duarte con la calle Francisco Henríquez y Carvajal, se originó en el área de almacén, específicamente en el cuarto nivel de la estructura.

"Incendio es en el almacén de tiendas Garrido, en el cuarto nivel. Estamos trabajando aquí desde las 7:24 de la mañana; hay personal dentro de la estructura y por fuera. Todavía tenemos llamas en el cuarto nivel", explicó el oficial.

Herasme Frómeta precisó que las labores están enfocadas en contener el fuego en ese punto crítico, con el objetivo de evitar que se extienda a otras áreas del edificio.

"El trabajo lo concentramos ahí para que no nos cruce a otros niveles", dijo.

Indicó que los equipos operan tanto desde el interior como desde el exterior de la edificación para lograr un control más efectivo.

En el lugar fueron desplegadas múltiples unidades de bomberos, mientras agentes de la Policía Nacional mantienen acordonada la zona para facilitar el trabajo de los socorristas y preservar la seguridad.

Bomberos operan desde el interior y exterior del edificio para controlar el incendio. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) Operativo del Cuerpo de Bomberos en tienda Garrido. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

El incendio se produce en una concurrida zona comercial del Distrito Nacional, donde se ubican diversos establecimientos en las proximidades.

Por el hecho, las autoridades no han reportado víctimas ni han ofrecido detalles sobre las causas que habrían originado el siniestro.

Activan protocolo de seguridad

Mediante un comunicado , Almacenes Garrido informó que tras detectar el incendio en su sucursal de la avenida Duarte, el equipo del primer turno activó de inmediato el protocolo de seguridad y notificó a las autoridades .

"Las autoridades nos informan que no se registraron personas heridas ni afectadas. Actualmente, el Cuerpo de Bomberos trabaja en el lugar para controlar el siniestro. Nuestra prioridad absoluta es la seguridad de nuestros colaboradores y clientes", indicó la empresa.

La empresa también agradeció la rápida intervención del Sistema 911 , el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo y la Policía Nacional , cuya presencia inmediata y profesionalidad evitaron males mayores .