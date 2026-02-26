×
VIDEO | Tensión en sector de La Vega tras asesinato de hacendado

Las autoridades identificaron a un ciudadano haitiano como el principal sospechoso del crimen

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook

El asesinato del hacendado José Florentino Marte Ulerio, de 52 años, ha generado un clima de consternación y tensión en el sector de Cabirmota, en la provincia La Vega.

Las autoridades identificaron como principal sospechoso a Timen Sea, un ciudadano haitiano que laboraba con el hoy occiso, quien presuntamente habría cometido el homicidio en la finca del propio Florentino Marte y luego enterrado el cuerpo en un pozo séptico.

Según las investigaciones, tras el hecho huyó junto a su pareja en una motocicleta propiedad de la víctima.

Residentes de la zona expresaron su indignación y preocupación por la situación, señalando que no desean la permanencia de ciudadanos haitianos en la comunidad.

Infografía
Daniel Marías, hermano de la víctima expresa dolor e indignación por el homicidio de José Florentino Marte Ulerio en Cabirmota, La Vega. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

“Hay que sacarlos a totos”, expresó visiblemente indignado Francisco Javier, residente en el lugar.

En iguales términos se expresó Daniel Marías, hermano de la víctima.

“Una vez concluyan los nueve días de mi hermano, saldremos a buscarlos para sacarlos de aquí”, advirtió.

El ambiente se ha tornado tenso y, desde que ocurrió el crimen, no se observa presencia de haitianos en las calles del sector, pese a que tradicionalmente muchos de ellos trabajan en fincas agrícolas, construcción y fábricas de muebles en el área.

Operativo de la DGM

La Dirección General de Migración informó que mantiene operativos en la zona contra ciudadanos en situación migratoria irregular, mientras que la Policía Nacional continúa la búsqueda del extranjero señalado como responsable del hecho.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.