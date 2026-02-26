Tres fallecidos y varios heridos graves por colisión entre motocicletas en La Altagracia

Motocicleta azul involucrada en el accidente ocurrido en el Cruce de Manatí, en Bávaro. ( FUENTE EXTERNA )

Tres personas fallecieron y al menos tres resultaron gravemente heridas la mañana de este jueves, tras una colisión entre dos motocicletas ocurrida en el sector Villa Europa III, en Verón, provincia La Altagracia, al este de República Dominicana.

De manera preliminar, se informó que los fallecidos presuntamente son de nacionalidad haitiana y que no portaban documentos de identificación al momento del hecho.

Los cuerpos se encuentran en la morgue del hospital de Verón. Ambos fallecieron a causa de trauma craneal severo, producto del accidente de tránsito.

Hasta el momento, todos los involucrados en el siniestro vial son de sexo masculino.

Atención médica

Los heridos —tres hasta el momento— se encuentran en condiciones críticas, recibiendo atenciones médicas en el hospital de Verón–Punta Cana.

De acuerdo con el informe preliminar emitido por el Cuerpo de Bomberos de Verón- Punta Cana, la central de despacho fue notificada de la emergencia a las 6:24 de la mañana, en la calle Domingo Maíz, del referido sector.

La información fue ofrecida por la segunda teniente C.B. M. Rodríguez, comandante actuante, quien indicó que se trató de una colisión entre dos motocicletas, por lo que las unidades se trasladaron de inmediato al lugar para realizar las maniobras correspondientes y levantar los datos.

Las personas afectadas fueron atendidas por unidades médicas del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 y por los bomberos que acudieron a la escena.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/whatsapp-image-2026-02-26-at-102535-am-1-1cef4303.jpeg Motocicleta calcinada en la vía tras la volcadura de minibús que dejó tres heridos en el Cruce de Manatí, Bávaro. (FUENTE EXTERNA)

Motocicleta calcinada

En cuanto a los vehículos involucrados, una de las motocicletas es Suzuki, color azul. La segunda no pudo ser identificada debido a que se incendió totalmente tras el impacto. El fuego fue sofocado por moradores de la zona antes de la llegada de las autoridades.

Las autoridades indicaron que se trata de informaciones preliminares, por lo que se espera que en las próximas horas se ofrezcan mayores detalles sobre este trágico accidente de tránsito.