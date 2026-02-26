Un incendio se registra la mañana de este jueves en la tienda Almacenes Garrido, ubicada en la intersección de la avenida Duarte con la calle Francisco Henríquez y Carvajal, en el Distrito Nacional, generando una amplia movilización de los organismos de emergencia.

Al menos 10 unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, que trabajan intensamente para sofocar las llamas y evitar su propagación a otros establecimientos cercanos.

Se trata de una zona comercial, donde varias tiendas se encuentran en las proximidades, lo que ha incrementado la preocupación entre comerciantes y residentes del área.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/whatsapp-image-2026-02-26-at-95611-am-dc1d7fc0.jpeg Unidades del Cuerpo de Bomberos trabajan intensamente en la extinción del incendio que afecta el edificio de Almacenes Garrido, utilizando escaleras telescópicas y camiones cisterna para controlar las llamas desde distintos frentes. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Área restringida

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona para mantener el orden y restringir el acceso.

Una densa columna de humo gris sale de los niveles superiores del edificio comercial, mientras una escalera telescópica de los bomberos se extiende hacia la parte alta de la estructura para combatir el fuego desde el exterior.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/whatsapp-image-2026-02-26-at-95612-am-4754a7a0.jpeg Agentes restringen el paso en las inmediaciones del incendio para facilitar las labores de los bomberos y garantizar la seguridad de los curiosos y transeúntes. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

En la vía, varios camiones de emergencia, incluido un camión cisterna, permanecen estacionados, apoyando las labores de extinción.

Agentes de la Policía Nacional vigilan el perímetro, ya que decenas de personas se mantienen en los alrededores observando la situación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas ni han precisado las causas del incendio.

Se espera que en las próximas horas se ofrezcan detalles oficiales sobre los daños materiales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/whatsapp-image-2026-02-26-at-95608-am-84bcc522.jpeg Bomberos trabajan en la extinción del incendio que afecta el edificio de Almacenes Garrido, con apoyo de camiones cisterna y escaleras telescópicas para controlar las llamas desde el exterior. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)