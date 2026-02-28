Muere hombre que fue quemado por su hermano en Santiago

Falleció este sábado 28 de febrero Juan Pichardo Zapata, de 37 años, quien había resultado con quemaduras graves luego de que su hermano le rociara gasolina y le prendiera fuego tras una discusión ocurrida en el sector Arroyo Hondo Abajo, en la zona sur de Santiago.

El hecho se registró la tarde del pasado lunes cuando, de acuerdo con informaciones ofrecidas por familiares, el hoy occiso sostuvo una disputa con su hermano, quien, en medio del altercado, le lanzó gasolina y encendió un fósforo, provocándole quemaduras de consideración.

Tras el incidente, Pichardo Zapata fue trasladado al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, donde recibió las primeras atenciones médicas. Posteriormente, el martes fue referido a la unidad de quemados del hospital Marcelino Vélez Santana, en Santo Domingo, debido a la gravedad de su estado.

Según la dirección del centro de salud, la víctima presentaba quemaduras de segundo grado, tanto superficiales como profundas, además de insuficiencia respiratoria por inhalación y lesión pulmonar, lo que mantenía su pronóstico reservado.

Autor permanece prófugo

Familiares habían informado que, en un intento desesperado por apagar las llamas, el hombre corrió hacia una cañada cercana para sofocar el fuego y evitar mayores lesiones.

Una hermana del fallecido confirmó este sábado su deceso, indicando que su estado de salud se había deteriorado en las últimas horas.

El presunto agresor, identificado como Marc Anthony Ramos, de 30 años, huyó del lugar tras cometer el hecho y permanece prófugo. Las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre su paradero.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.