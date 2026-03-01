×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
ACCIDENTE DE AUTOBÚS
ACCIDENTE DE AUTOBÚS

Accidente de autobús en Villa Hermosa en La Romana; reportan varias personas afectadas

El siniestro se produjo en circunstancias que aún no han sido precisadas por las autoridades

    Expandir imagen
    Accidente de autobús en Villa Hermosa en La Romana; reportan varias personas afectadas
    El accidente en Villa Hermosa en La Romana involucró un autobús. (FUENTE EXTERNA)

    Varias personas resultaron afectadas la noche de este domingo durante accidente de tránsito que involucró un autobús, en un hecho ocurrido en el municipio de Villa Hermosa, en la provincia de La Romana, comunicó el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

    El siniestro se produjo en circunstancias que aún no han sido precisadas por las autoridades. Tras la alerta, al lugar acudieron unidades de emergencia para asistir a los pasajeros y controlar la situación.

    El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 coordinó el envío de múltiples ambulancias, así como el apoyo de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), con el objetivo de brindar asistencia médica, viabilizar el tránsito y garantizar la seguridad en la zona.

    Hasta el momento no se ha informado la cantidad exacta de heridos ni la gravedad de las lesiones, mientras las autoridades continúan evaluando la situación.

    El tránsito en el área se vio parcialmente afectado durante las labores de socorro. El caso permanece bajo investigación para determinar las causas del accidente

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.