Entre lágrimas, Laurette Antoine Jean recuerda a su hija como "un amor". Reinalda Carrasco Antoine, era una joven que soñaba con ser azafata, acumulaba cursos técnicos y diplomas, y era una estudiante aplicada en sus estudios.

"Una muchacha muy inteligente", repite su madre, mientras sostiene que le arrebataron no solo la vida, sino también su futuro, su alegría y su sonrisa.

La joven, de 22 años, fue encontrada sin vida la tarde del pasado domingo 15 de febrero dentro de una cisterna en el municipio de San Antonio de Guerra. Según una evaluación preliminar de la Policía Nacional, presentaba un golpe contundente en la frente que habría sido la causa de la muerte, hecho que ha conmocionado a la comunidad.

La joven dormía junto a su hermana menor en habitaciones separadas, detrás de la vivienda de su madre y, de acuerdo con la progenitora, los individuos cometieron el hecho en horas de la madrugada.

"Porque a la 1:00 yo estaba hablando con ella todavía, y la Policía dando vueltas en el patio y los delincuentes adentro haciendo lo de ellos".

Las amenazas

Según la madre, su hija había sido amenazada junto a su hermana de 9 años, luego de acudir a un destacamento policial el viernes 13 de febrero a interponer una querella contra Elías Castillo, alias "el Patrón", señalado como el presunto autor de la muerte y quien presuntamente la asediaba e intentaba mantener una relación con ella, a lo que esta se negaba.

"De ahí para allá, ellos frenaron donde ella y la amenazaron... Le dijeron ´te vamos a hacer bañar de sangre´ y a la otra le dijeron una palabra obscena. De ahí para allá ella vino huyendo y me mandó una nota de voz y me dijo: ´Mami, yo no vuelvo más y que pase lo que tenga que pasar porque no me hicieron caso´", narró.

Laurette Antoine Jean, visiblemente afectada, exige justicia por la muerte de su hija de 22 años, hallada en una cisterna en San Antonio de Guerra.

Este sábado previo a la audiencia donde se conocía medida de coerción al "Patrón" y otros dos acusados, el abogado de la familia Deivy Castillo Ferrer, afirmó que el imputado "tenía una fijación posesiva y enfermiza" con la joven.

"Él quería que fuera de él o de nadie, y ella tenía su pareja, que también es testigo en este proceso", dijo.

Castillo Ferrer explicó que tras el hecho la madre de la víctima ha recibido constantes amenazas. Incluso, el día del velatorio, varios individuos acudieron al lugar y realizaron disparos.

Asimismo, aclaró que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) descartó que la joven estuviera embarazada. "Lo que sí no se descarta es que hubo una violación física hacia la persona", precisó.

"Nadie está por encima de la ley"

Al salir de la audiencia, la madre volvió a exigir justicia: "todas las madres van a sentir lo que estoy sintiendo: después que tienes un hijo, que lo haz criado y a veces nosotras las mujeres, somos hombre y mujer, para ver que una persona por su gusto y con sus secuaces agarre a tu hija, la despilfarre, le quite su futuro, le quite su alegría, su sonrisa... eso da duro a cualquiera. Entonces, ¿para verlo mañana fuera? no", sostuvo

Al tiempo, hizo referencia a las palabras expresadas por el presidente Luis Abinader ayer durante su rendición de cuentas: "el señor presidente dijo que nadie está por encima de la ley en República Dominicana; yo espero que eso se cumpla de verdad. Ni un vendedor de droga puede estar por encima de la ley", expresó.

Mientras se conocía la medida de coerción, familiares de la hoy occisa protestaron en las afueras de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este (SDE), donde la hermana de la víctima, Mia Victoria, aseguró haber sido amenazada y expresó que teme por su vida.

Deivy Castillo Ferrer, representante legal de la familia, denuncia amenazas tras el crimen y afirma que el principal imputado tenía una "fijación posesiva y enfermiza" con la víctima.

Audiencia aplazada

La Oficina de Atención Permanente de SDE aplazó para el próximo miércoles 4 de marzo la solicitud de medida de coerción contra Elías Castillo, alias "el Patrón", señalado como presunto autor de la muerte de la joven, así como a Jeison Stiven Javier Cabral, apodado "Copiloto", y Pablo Antonio Calcaño Silverio, alias "Maiki", de 43 años, ambos arrestados por el caso.

De acuerdo con Santa Guerrero, otra representante legal de la familia, la audiencia fue reenviada por asuntos de presupuesto planteados por la defensa del imputado. El conocimiento fue fijado para las 9:00 de la mañana en la Ciudad Judicial.

Defensa del acusado

Esta es la tercera vez que se aplaza la audiencia. En la ocasión anterior, el abogado del imputado, Cristian García, interpuso un recurso de hábeas corpus con el objetivo de que su cliente fuera dejado en libertad.

Antes de la audiencia García sostuvo que el verdadero autor del hecho sería un hombre identificado únicamente como "Popeye", quien —según afirmó— se encuentra en libertad.

En el lugar también se encontraban familiares y amigos de "el Patrón", quienes pedían su liberación.

